Auf den Dächern deutscher Mittel- und Kleinstädte könnten rund 204 Gigawatt Photovoltaik installiert werden. Dieses Potenzial hat Energieversorger Eon auf Basis einer Analyse in zwei Städten im Sauerland errechnet. Energieversorger Eon zeigt in einer Musterrechnung, dass gerade kleine und mittlere Städte in Deutschland ein hohes PV-Potenzial für Aufdachanlagen aufweisen. Die Düsseldorfer haben dafür eine exemplarische Region im Sauerland (NRW) zugrunde gelegt und diese detailliert analysiert. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...