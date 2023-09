Am Sonntag hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit der Commerzbank ISIN: DE000CBK1001 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Commerzbank: Gegenreaktion möglich!" Unsere Meinung hatten wir wie folgt zum Ausdruck gebracht: "Einerseits glauben wir, dass die Unterstützung hält, anderseits können wir uns im Moment einen Anstieg über 10,00 Euro nicht so recht vorstellen. Wenn das so richtig ist, gibt es die Chance für einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...