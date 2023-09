EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

ALBIS Leasing AG: ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2023 und ebnet Weg für kontinuierliche Dividendenzahlung ab dem Geschäftsjahr 2023



14.09.2023

Konzernergebnis nach IFRS vor Steuern auf € 2,9 Mio. (Vorjahreszeitraum: € 0,1 Mio.) gesteigert

Neugeschäftsvolumen auf € 43,2 Mio. (Vorjahreszeitraum: € 53,0 Mio.) gesunken; gute Margenentwicklung auf dem Niveau des zweiten Halbjahres 2022 wurde dennoch fortgesetzt

Dividendenausschüttung von sieben bis neun Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 geplant; kontinuierliche Dividendenzahlung in den kommenden Jahren angestrebt

Weiterentwicklung entlang eingeschlagener Strategie im Rahmen der "Zukunftsoffensive 2023+" fortgeführt

Hamburg, 14. September 2023. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403), ein führender Leasingpartner für den deutschen Mittelstand, hat im ersten Halbjahr 2023 ein Konzernergebnis nach IFRS vor Steuern von € 2,9 Mio. (Vorjahreszeitraum: € 0,1 Mio.) erzielt. Die deutliche Steigerung des Konzernergebnisses im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 basiert vorwiegend auf einem Anstieg der operativen Erträge aufgrund von Margenoptimierungen, guten Refinanzierungskonditionen, höheren Nachgeschäftserlösen sowie Einmaleffekten. Positiv wirkte sich auch die weiterhin gute Risikolage sowie die stabile Kostenbasis unterhalb des Vorjahreszeitraums aus. Für das zweite Halbjahr 2023 rechnet die ALBIS mit einer anhaltend positiven und plangemäßen Geschäftsentwicklung ohne weitere Sondereffekte. Somit wird auf Gesamtjahressicht weiterhin eine sehr gute Entwicklung und ein Konzernergebnis nach IFRS vor Steuern innerhalb des Prognoserahmens von € 2,8 bis 4,0 Mio. erwartet.



Die Weiterentwicklung der ALBIS entlang der eingeschlagenen Strategie im Rahmen der im vergangenen Jahr gestarteten "Zukunftsoffensive 2023+" wurde in den ersten sechs Monaten 2023 fortgeführt. Dabei wurden die gesetzten Meilensteine im Transformationsprozess der ALBIS erreicht und strukturelle Grundlagen für die Erreichung der strategischen Ziele gelegt. "In den ersten sechs Monaten 2023 haben wir begonnen, die Grundlagen zu legen, das Leistungsangebot der ALBIS weiter zu vereinfachen und zu digitalisieren", erläutert Sascha Lerchl, Sprecher des Vorstands der ALBIS. "Gleichzeitig konnten wir weitere Prozesse automatisieren, unsere Kosten reduzieren und die Effizienz der ALBIS insgesamt steigern. Im weiteren Verlauf des Jahres und darüber hinaus werden wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens arbeiten, um unser Ziel einer nachhaltig erfolgreichen ALBIS zu erreichen", erklärt Andreas Arndt, Vorstand der ALBIS.



Das Neugeschäftsvolumen der ALBIS ist von € 53,0 Mio. in den ersten sechs Monaten 2022 auf € 43,2 Mio. im ersten Halbjahr 2023 gesunken. Zugleich wurde jedoch die gute Margenentwicklung auf dem Niveau des zweiten Halbjahres 2022 fortgesetzt. Mit weniger Volumen wurde demnach annähernd die gleiche Marge wie im Vorjahreszeitraum vereinnahmt. "In Summe folgt die Entwicklung unserem strategischen Ziel ‚Profitabilität vor Wachstum'", sagt Sascha Lerchl. "Dennoch werden wir weiter daran arbeiten, künftig auch das Volumen durch gezielte Vertriebskampagnen, strategische Kooperationen und dem klaren Fokus auf das Small-Ticket-Geschäft auszubauen. Unseren Profitabilitätskurs werden wir dabei konsequent weiterverfolgen."



Für das Geschäftsjahr 2023 plant die ALBIS weiterhin damit, eine Dividende von sieben bis neun Cent je Aktie auszuschütten. "Trotz laufender Transformation und einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld wollen wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre am Erfolg der ALBIS partizipieren lassen", betont Sascha Lerchl. "Wir streben daher für das Geschäftsjahr 2023 nach wie vor eine Rückkehr zur Dividendenfähigkeit und mit Blick in die Zukunft eine kontinuierliche Dividendenzahlung an. Hierfür befinden wir uns mit der Steigerung unserer Profitabilität und unseres Konzernergebnisses im ersten Halbjahr 2023 auf dem richtigen Weg."



Der vollständige Halbjahresbericht 2023 ist unter https://www.albis-leasing.de/investoren/finanzdaten verfügbar.





