Erstmals in der Geschichte werden drei große Autohersteller in den USA von der einflussreichen Gewerkschaft UAW bestreikt. Der Streik begann in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) im GM-Werk in Missouri, einem Stellantis-Werk(Chrysler) in Ohio und einer Ford-Fabrik in Michigan. Währenddessen ist Tesla der lachende Vierte in der Branche.Die UAW, welche rund 150.000 Mitglieder hat, forderte in den Verhandlungen zuletzt eine Erhöhung der Einkommen um 36 Prozent über vier Jahre verteilt. Die ursprüngliche ...

