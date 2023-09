Komax hat neue Mittelfristziele formuliert. Diese erfolgen im Anschluss an die 2022 erfolgte Akquisition von Schleuniger und sind mit Zielsetzungen aus der Vergangenheit nicht zu vergleichen.Dierikon - Komax hat neue Mittelfristziele formuliert. Diese erfolgen im Anschluss an die 2022 erfolgte Akquisition von Schleuniger und sind mit Zielsetzungen aus der Vergangenheit nicht zu vergleichen. Denn Komax will bis zum Jahr 2028 einen Umsatz von 1,0 bis 1,2 Milliarden Franken erreichen, wie das Unternehmen am Donnerstag anlässlich eines Investorentages mitteilte.

