Hamburg (www.anleihencheck.de) - Credicore Pfandhaus-Anleihe: Volumen der Globalurkunde auf insgesamt 60 Mio. Euro angewachsen - AnleihenewsDie Credicore Pfandhaus GmbH hat die Zahlstelle für die Anleihe (ISIN DE000A3MP5S0/ WKN A3MP5S) beauftragt, die Globalurkunde am 10.03.2023 um 5 Mio. Euro zu erhöhen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...