Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen"), die führende Plattform für Zugang zu den Kapitalmärkten, gibt hocherfreut ihre Klassifizierung als eines von Canada's Top Growing Companies laut 2023 Report on Business bekannt. Canada's Top Growing Companies klassifiziert kanadische Unternehmen gemäß ihres Umsatzwachstums im Verlauf der letzten drei Jahre. Q4 verdiente sich seinen hervorragenden Platz durch sein dreijähriges Wachstum um 150%.

"Es erfüllt uns mit Stolz, als eines von Canada's Top Growing Companies bereits im vierten aufeinanderfolgenden Jahr von The Globe and Mail anerkannt worden zu sein", so der Gründer und CEO von Q4 Darrell Heaps. "Wir sind stolz über das Wachstum, das wir als Unternehmen erzielen konnten, und diese Anerkennung spiegelt unser Engagement, unsere Kunden zu unterstützen, durch innovative Technologie auf der Q4 Platform auf den Kapitalmärkten erfolgreich zu sein, in idealer Weise wider."

Canada's Top Growing Companies verkörpert eine redaktionelle Rangliste, die im Jahr 2019 eingeführt wurde. Sie zielt darauf ab, die Errungenschaften innovativer Unternehmen in Kanada in den Vordergrund zu stellen. Um sich für dieses freiwillige Programm zu qualifizieren, mussten die Unternehmen ein weitreichendes Anwendungsverfahren durchlaufen und die erforderlichen Anforderungen erfüllen. Insgesamt 425 Unternehmen verdienten sich bei der diesjährigen Klassifizierung ihren jeweiligen Platz.

Die vollständige Liste der Gewinner von 2023 gemeinsam mit den redaktionellen Beiträgen wird in der Oktoberausgabe des Report on Business Magazine veröffentlicht. Die Liste ist bereits erschienen und online hier erhältlich.

"Die Rangliste Canada's Top Growing Companies erkennt den Tatendrang und den Einfallsreichtum an, der von kanadischen Unternehmen unter Beweis gestellt wird", so Dawn Calleja, Editor of Report on Business Magazine. "Die diesjährige Rangfolge dient als Inspiration für künftige Geschäftsinhaber."

"Die diesjährige Liste der Top Growing Companies des Report on Business Magazine zeigt, wie innovative Ideen stets an die Spitze führen, eventuell selbst in Zeiten der Ungewissheit", so Andrew Saunders, CEO von The Globe and Mail. "The Globe and Mail gratuliert den diesjährigen Gewinnern zu ihrer Bewältigung und Überwindung dieser wirtschaftlichen Herausforderungen."

Über The Globe and Mail

The Globe and Mail ist Kanadas führendes Nachrichtenmedienunternehmen, das seit 1844 die nationale Diskussion anführt und durch mutigen und unabhängigen Journalismus einen Politikwechsel bewirkt. Mit preisgekrönter Berichterstattung über Wirtschaft, Politik und nationale Angelegenheiten erreicht die Zeitung The Globe and Mail jede Woche 6,2 Millionen Leser in gedruckten oder digitalen Formaten, und das Magazin Report on Business erreicht in jeder Ausgabe 2,7 Millionen Leser in Print und Digital. Die Investition von The Globe and Mail in innovative Datenwissenschaft bedeutet, dass sich auch The Globe weiter verändert, wenn sich die Welt weiter verändert. The Globe and Mail gehört Woodbridge, dem Investmentarm der Familie Thomson.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist die führende Plattform für Zugang zu den Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten, Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in Verbindung treten, kommunizieren und interagieren.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle Veranstaltungslösungen, Engagement-Analysen, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement ausgerichtet ist, wodurch öffentliche Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Q4 ist in Toronto ansässig und verfügt über Büros in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.q4inc.com.

