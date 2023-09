The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.09.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2023



ISIN Name

FI0009003305 SAMPO OYJ A

GB00BYXH8F66 PELATRO PLC LS-,025

LU0526000731 FLOSS.V ST.-CU.DIV.BD R

MHY8897Y1986 TOP SHIPS DL-,01

US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001

US2312692005 CURIS INC. DL-,01

US82452L3024 SHIFTPIXY INC. DL-,0001

XS2305050630 GRANITSH FIN. ETP71

XS2305051018 GRANITSH FIN. ETP71

XS2305051521 GRANITSH FIN. ETP71

