Aufatmen in New York. Der Shutdown der US-Regierung konnte in letzter Minute verhindert werden, aber die Lösung ist nur eine Überbrückung für rund sechs Wochen. Brudermüller will im nächsten Jahr ein bestelltes Haus übergeben. Desinvestments im zweistelligen Milliardenbereich sind bei BASF bis April 2024 geplant. Aryzta hat einen starken Halbjahresabschluss und einen optimistischen Ausblick vorgelegt. Das organische Wachstum erreichte 21,6 % und die Profitabilität schnellte in die Höhe.China begeht die Nationalfeiertagswoche, auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...