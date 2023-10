DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE gewinnt Großkunden: Weiterer DAX-Konzern entscheidet sich für Serviceware Financial

Idstein (pta/05.10.2023/09:00) - * ESM-Plattform-Modul Serviceware Financial löst Wettbewerbsprodukt ab * SaaS-Vertrag mit 3 Jahren Mindestlaufzeit * Nachfrage nach IT-Finanzmanagement-Lösungen weiterhin auf sehr hohem Niveau

Idstein, 5. Oktober 2023 Erneuter Vertriebserfolg für die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31): Ein weiteres Unternehmen aus dem Deutschen Aktienindex, DAX, setzt künftig auf die Softwarelösung Serviceware Financial. Mit diesem Produkt unterstützt Serviceware Kunden bei der effizienten Gestaltung von IT-Planungsprozessen und ermöglicht es, IT-Betriebs- und -Projektkosten massiv zu senken. Das aktuelle wirtschaftlich herausfordernde Umfeld treibt entsprechend die Nachfrage nach Serviceware Financial zusätzlich. Serviceware löst bei dem neuen Kunden einen US-amerikanischen Wettbewerber als Vertragspartner ab. Der SaaS-Vertrag hat eine Laufzeit von mindestens drei Jahren. Damit nutzen nunmehr insgesamt bereits 18 DAX-Unternehmen Softwarelösungen von Serviceware. Diese Entscheidung für Serviceware zeigt einmal mehr die hervorragende Leistungsfähigkeit der Serviceware Plattform, insbesondere im Großkundensegment.

Es gelingt Serviceware mit hoher Dynamik, sich noch stärker als bislang in einem internationalen Markt als konzernunabhängiger und flexibler Anbieter zu positionieren und Marktopportunitäten wahrzunehmen. Die starke Nachfrage nach Modulen aus der ESM-Plattform von Serviceware spiegelt sich auch im Auftragsbestand wider. Der Auftragsbestand, vornehmlich gebildet aus den Restwerten aktueller SaaS-Verträge und bilanziell in den Vertragsverbindlichkeiten erfasst, beläuft sich zum 30.5.2023 auf rund 49,6 Mio. Euro.

Das Serviceware-Plattform-Modul Serviceware Financial unterstützt den Neukunden bei seinen IT-Planungsprozessen und überzeugte unter anderem mit zahlreichen Analysetools zur Identifizierung von Kostentreibern sowie einem detaillierten Flow-of-Costs. Mit Serviceware Financial verfügt das Unternehmen über eine flexible Lösung, die sich an spezifische Erfordernisse anpassen lässt, sodass das Unternehmen seine IT-Investitionen und -Services konsequent an den Unternehmenszielen ausrichten kann.

Der Bereich IT-Finanzmanagement gehört zu den global am schnellsten wachsenden Bereichen in der Digitalwirtschaft. Prognosen erwarten ein jährliches Wachstum von ca. 20 Prozent bis 2027.

Dirk K. Martin, CEO von Serviceware: "Wir können der globalen Wirtschaft die Tools anbieten, die Unternehmen brauchen, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Daraus resultiert eine hohe Nachfrage und der aktuelle Gewinn eines weiteren Großkunden untermauert dies. Mit unserer ESM-Plattform und den entsprechenden Softwaremodulen decken wir ein so breites Spektrum an Lösungen im Management von Serviceprozessen ab, wie keiner unserer Wettbewerber."

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

