Im amerikanischen Energiemarkt steht ein Jumbo-Deal an. ExxonMobil will Pioneer Natural Resources für 60 Mrd. US-Dollar übernehmen. Die Krise bei der britischen Metro Bank eskaliert. Die angeschlagene Bank sucht händeringend nach frischem Eigen- und Fremdkapital. Tesla muss die Preise in den USA weiter senken. Trotz zahlreicher Preissenkungsrunden findet der Autohersteller keinen neuen Gleichgewichtspreis.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am letzten Handelstag der Woche sehr freundlich. Alle Benchmarks notieren während der Sitzung im Plus, wobei der Hang Seng ...

