Die Aktien von Hypoport ISIN: DE0005493365 haben seit dem Hoch im Juli sehr starke Kursverluste hinnehmen müssen und befinden sich in einem Abwärtstrend. Seit Dienstag wird die Unterstützung bei 120,00 Euro getestet und bei einem Tief von 117,60 Euro ist Hypoport am Mittwoch wieder leicht nach oben abgedreht. Ob sich daraus ein neuer Aufwärtskanal entwickelt, ist aber noch ziemlich unsicher und man muss in den nächsten Tagen die Entwicklung abwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...