IPOs:09.10.1995: VA Stahl: Die spätere voestalpine geht an die Börse. Emissionserlös war 3,19 Mrd. ATS. Extrema:09.10.2017: Top 1: AT&S: 21.3942% - [Top 2: 19.6983% (25.05.2000), Top 3: 18.7755% (02.08.2001)] zum Kalender 09.10.2008: Flop 1: Kapsch TrafficCom: -17.95% - [Flop 2: -14.2857% (06.07.2023), Flop 3: -14.21% (30.10.2008)] zum Kalender 09.10.2008: Top 1: Warimpex: 40% - [Top 2: 23.91% (06.05.2009), Top 3: 20% (08.03.2022)] zum Kalender Indexumstellungen:09.10.1991: Z-Länderbank (Vorzüge, Kürzel ZLB) kommen in den ATX, Länderbank (Vorzüge, Kürzel LBV) scheiden aus dem ATX aus. Bisher gab es an einem 9. Oktober 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 09.10 ....

