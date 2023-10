Am 15. Und 16. Oktober wollte Nvidia eigentlich zum AI Summit einladen, der auch an der Börse schon mit Spannung erwartet wurde. Nicht nur kündigten sich für das Event die größten Vertreter aus der KI-Branche an. Erwartet wurden auch Neuigkeiten von Nvidia-Chef Jensen Huang im Rahmen einer Keynote. Aus all dem wird nun aber erstmal nichts.Anzeige:Nvidia (US67066G1040) hat sich dazu entschlossen, das Event in Tel-Aviv kurzfristig abzusagen. Begründet wird das mit der "aktuellen Lage" in Israel. Das Land sieht sich derzeit ...

