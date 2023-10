Der Umsatz von U-blox fiel in den Monaten Januar bis September um 8 Prozent auf 436 Millionen Franken zurück.Thalwil - Der Chip- und Halbleiterhersteller U-blox hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 weniger Umsatz erzielt als vor Jahresfrist. Das Unternehmen hatte bereits im August vor einem starken Rückgang im dritten Quartal gewarnt. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2023 bleibt bestehen. Der Umsatz von U-blox fiel in den Monaten Januar bis September um 8 Prozent auf 436 Millionen...

