Thalwil - Wie bereits in Aussicht gestellt, hat U-Blox im ersten Quartal 2024 einen starken Umsatzeinbruch erlitten. Der Tiefpunkt soll im ersten Quartal jedoch durchschritten worden sein. In den Monaten Januar bis März hat U-Blox lediglich einen Umsatz von 56,0 Millionen Franken eingefahren, nachdem es im Vorjahr noch 166 Millionen Franken waren, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Der Umsatz sei dabei in allen Regionen und Märkten vergleichbar ...

