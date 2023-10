Regeneron Pharmaceuticals: Breakout-Chance beim Antikörper-Marktführer!

Gentherapie-Portfolio erweitert. Decibel Therapeutics für 109 Millionen Dollar von Regeneron Pharmaceuticals (REGN) übernommen!

Symbol: REGN ISIN: US6974351057

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Regeneron-Aktie notiert ziemlich exakt auf dem Niveau von vor sechs Monaten. In den vergangenen Wochen hat sich eine längere Widerstandslinie formiert. Gleichzeitig drückt von unten der 20-Tagedurchschnitt.

Chart vom 10.10.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 834.96 USD

Meinung: Regeneron Pharmaceuticals ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von humanen Antikörpern. Es vermarktet einige dieser Medikamente selbst, während andere in Lizenz oder in Kooperation mit anderen Unternehmen vertrieben werden. Mit der Übernahme des Biotech-Startups Decibel Therapeutics für 109 Millionen USD erhält das Portfolio Zuwachs im Bereich der Gentherapie bei Hörverlust. Etwa 1,7 von 1.000 in den USA geborenen Kindern leiden unter angeborener Schwerhörigkeit. Regeneron und Deceibel Theraputics kooperieren bereits seit 2017 mit dem Ziel, Gentherapien für verschiedene Formen der angeborenen Schwerhörigkeit zu entwickeln. Obwohl Hörgeräte und Cochlea-Implantate in vielen Fällen können, reichen sie oft nicht aus, um die normale Hörfunktion wiederherzustellen.

Mögliches Setup: Beim Überschreiten der oben genannten Widerstandslinie erwarten wir einen starken Move Richtung Norden. Die Absicherung könnte kanpp unter dem 20er-EMA erfolgen. Frische Zahlen gibt es wieder am 2. November, so dass wir den Trade über mehrere Wochen laufen lassen könnten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in REGN.

Veröffentlichungsdatum: 11.10.2023

