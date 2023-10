Heute im gabb: Um 12:00 liegt der ATX TR mit +0.23 Prozent im Plus bei 7025 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 6.49% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +3.34% auf 15.45 Euro, dahinter AT&S mit +1.88% auf 26.08 Euro und S Immo mit +1.41% auf 13.69 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15560 (+0.42%, Ultimo 2022: 13923, 11.76% ytd). - In den News: Rückschau CIRA-Jahreskonferenz, News zu Agrana, Flughafen, Andritz, Palfinger, Valneva, Aluflexpack, Montana Aerospace, Aktiendeals bei CA Immo, Uniqa, Austriacard ...- Nachlese: Ich durfte eine Lanze für das Tagesgeschäft an den Börsen brechen- Unser Robot sagt: CA Immo, Telekom Austria, EVN und weitere Aktien auffällig; Herwig Teufelsdorfer führt im CEO-Ranking- gabb Jobradar: Post, Immofinanz, Flughafen ...

