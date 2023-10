Negative Vorgaben von den US-Börsen und schwache Wirtschaftsdaten aus China drücken den DAX am letzten Handelstag der Woche ins Minus. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der deutsche Leitindex rund 0,4 Prozent schwächer bei 15.363 Zählern. Am Donnerstag hatte der DAX zeitweise die 200-Tage-Linie ins Visier genommen, doch stärker als erwartete US-Verbraucherpreise drückten ihn erneut nach unten. Am Morgen meldete China sinkende Im- und Exporte im September, zudem korrigierte der Laborausrüster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...