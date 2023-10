Nestlé Schweiz will seinen Fabrikstandort im solothurnischen Wangen neu ausrichten. Im Zuge dessen werden im ersten Halbjahr 2024 schrittweise rund 90 Stellen abgebaut.Vevey - Nestlé Schweiz will seinen Fabrikstandort im solothurnischen Wangen neu ausrichten. Im Zuge dessen werden im ersten Halbjahr 2024 schrittweise rund 90 Stellen abgebaut. In der auf Frischteig spezialisierten Fabrik arbeiten heute rund 200 Personen. Künftig werde sich die Fabrik auf die Produktion und die Innovation der eigenen Marken Leisi und Buitoni konzentrieren...

Den vollständigen Artikel lesen ...