DJ Allianz steigt bei chinesischer CPIC Fund Management aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz konzentriert sich in China auf ihre eigenen Asset-Management-Aktivitäten. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, verkauft er seinen Anteil in Höhe von 49 Prozent an der CPIC Fund Management an Guotai Junan Securities. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Allianz verwies auf seine Strategie, sich in China auf jene Asset-Management-Geschäfte zu fokussieren, die dem Konzern komplett gehören. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2023 06:21 ET (10:21 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.