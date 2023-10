Bei einer Investorenpräsentation zeigte Nvidia kürzlich einen Ausblick auf die kommenden Jahre und lieferte dabei einige sehr interessante Details. Für Begeisterung sorgten an den Märkten in erster Linie, welches Tempo der Tech-Konzern künftig an den Tag zu legen gedenkt. So soll es neue GPU-Architekturen in Zukunft jährlich statt im zweijährlichen Takt zu sehen geben.Den Anfang machen im kommenden Jahr Chips, die auf den Namen Blackwell hören. Schon 2025 soll dann die nächste Stufe mit neuer Architektur folgen. In beiden Fällen ist ...

