Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zur OMV: "Diese Woche veröffentlichte die OMV in ihrem Trading Update erste Indikatoren zum Verlauf des dritten Quartals 2023. Die Indikatoren zum Q3/23 zeigen ein gemischtes Bild. Die Ölpreise befestigten sich, während die Gaspreise schwächer waren. Im Bereich Fuels & Feedstocks erholte sich die Referenz-Raffineriemarge, andererseits ging die Petrochemiemarge deutlich zurück. Das Q3/23-Ergebnis wird am 31. Oktober 2023 veröffentlicht." Zu Wienerberger: "Wienerberger hielt diese Woche seinen Kapitalmarkttag in Belgien ab, auf dem neben Einblicken in das laufende ...

