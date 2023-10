Fresenius Aktien ISIN: DE0005785604 haben im Wochenverlauf 8,98 Prozent an Wert verloren. Damit gehörte der hessische Medizintechnik- und Gesundheitskonzern zu den zwei größten Verlierern im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 25,55 Euro, das Wochenhoch hat die Aktie am Montag bei 28,06 Euro auf Xetra gesehen. Vom Wochentief bei 24,02 Euro hat sich die Aktie deutlich erholt, aber ob das für den nachhaltigen Aufstieg reicht, bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...