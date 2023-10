Es tut sich viel bei der Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Der Entwickler und Produzent von AEM-Elektrolyseuren zur Herstellung von grünem Wasserstoff hat mit dem AEM Flex 120 jüngst ein neues Produkt auf den Markt gebracht und expandiert in neue Märkte. Die Nachfrage nach Enapter-Geräten sei weltweit hoch, so Sebastian-Justus Schmidt, Co-CEO der Gesellschaft. Wieso Europa droht, abgehängt zu werden, wie es mit dem Bau des Enapter Campus in Saerbeck läuft, und was sich Enapter für die kommenden Jahre vornimmt, erklärt Schmidt im Interview mit dem Nebenwerte Magazin. Mutares bleibt dran. Übernahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...