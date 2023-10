Mit NetApp Storage on Equinix Metal, unterstützt durch NetApp Keystone, können Unternehmen geschäftskritische Workloads mit einer Full-Stack-Lösung as-a-Service betreiben.

NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein globales Cloud-basiertes, datenzentriertes Software-Unternehmen, hat heute seine neue gemeinsame Bare-Metal-as-a-Service (BMaaS) Lösung NetApp Storage on Equinix Metal präsentiert. Der in Equinix Metal integrierte NetApp Storage wird als As-a-Service-Modell über NetApp Keystone® bereitgestellt, das ein echtes Hybrid-Cloud-Erlebnis in einem einzigen Abonnement bietet, so dass Benutzer die benötigte Storage-Kapazität und -Performance auswählen können, ohne eine übermäßige Bereitstellung vornehmen zu müssen. Keystone® reduziert die anfänglichen Kosten erheblich und bietet zudem die Möglichkeit, bei Bedarf mehr Storage hinzuzufügen, wenn die Geschäftsanforderungen dies erfordern.

NetApp Storage auf Equinix Metal bietet Kunden eine umfassende Compute-, Netzwerk- und Storage-Infrastruktur mit niedriger Latenz und Anbindung an alle wichtigen öffentlichen Clouds. Diese Umgebung kann entweder als Single-Tenant- oder als dedizierte Umgebung betrieben werden. Sie erfüllt die strengsten Performance-Anforderungen, bietet Elastizität und wird im Rahmen eines einzigen Vertrags zusammengefasst, bepreist, abgerechnet und unterstützt.

"Die rasanten Innovationen im Cloud-Markt versetzen Unternehmen in die Lage, mehr Workload-Typen in die hybride Multi-Cloud zu verlagern, und zwar schneller und in größerem Umfang als jemals zuvor", so Sandeep Singh, Senior Vice President und GM of Enterprise Storage bei NetApp. "NetApp ist führend bei der Bereitstellung von nativen Cloud- und First-Party-Lösungen für alle drei großen Public Clouds, die Kunden ein einheitliches Hybrid-Multicloud-Erlebnis bieten. NetApp Storage auf Equinix Metal ist ein weiterer Beleg für den Mehrwert unserer Partnerschaft und unser gemeinsames Bestreben, hybride Multicloud-Lösungen mit größerer Performance, Skalierbarkeit und vereinfachtem Management als Service anzubieten."

Zu den wichtigsten Vorzügen von NetApp Storage auf Equinix Metal gehören:

Integrierte Lösung: NetApp Storage ist vollständig in die Infrastruktur von Equinix Metal integriert, so dass ein kohärentes Full-Stack-Erlebnis für Storage (File, Block und Object), Compute und Networking as-a-Service im Rahmen eines einzigen Abonnements zur Verfügung steht.

NetApp Storage ist vollständig in die Infrastruktur von Equinix Metal integriert, so dass ein kohärentes Full-Stack-Erlebnis für Storage (File, Block und Object), Compute und Networking as-a-Service im Rahmen eines einzigen Abonnements zur Verfügung steht. Cloud Adjacent: Kunden können wählen, wie sie ihr hybrides Multi-Cloud-Erlebnis aufbauen möchten, während sie die Kontrolle über ihre Daten in einer Umgebung mit geringer Latenz und hoher Performance behalten vor Ort, in der Cloud oder irgendwo dazwischen in allen drei großen öffentlichen Clouds.

Kunden können wählen, wie sie ihr hybrides Multi-Cloud-Erlebnis aufbauen möchten, während sie die Kontrolle über ihre Daten in einer Umgebung mit geringer Latenz und hoher Performance behalten vor Ort, in der Cloud oder irgendwo dazwischen in allen drei großen öffentlichen Clouds. Höhere Performance für anspruchsvolle Workloads: Wenn NetApp Storage mit den hochleistungsfähigen dedizierten Bare-Metal-Servern von Equinix Metal kombiniert wird, erhalten Anwender raschen Datenzugriff, minimale Latenzzeiten und die Möglichkeit, auch anspruchsvollste Workloads problemlos zu bewältigen.

Wenn NetApp Storage mit den hochleistungsfähigen dedizierten Bare-Metal-Servern von Equinix Metal kombiniert wird, erhalten Anwender raschen Datenzugriff, minimale Latenzzeiten und die Möglichkeit, auch anspruchsvollste Workloads problemlos zu bewältigen. Skalierbare Kapazität und Performance auf Abruf: Mit NetApp Storage auf Equinix Metal können Kunden ihre Storage-Ressourcen je nach Bedarf skalieren, um den sich entwickelnden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.

Mit NetApp Storage auf Equinix Metal können Kunden ihre Storage-Ressourcen je nach Bedarf skalieren, um den sich entwickelnden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Überlegene Datensicherheit: NetApp Storage bietet branchenführende Verschlüsselungs-, Ransomware- und Sicherheitsfunktionen und ermöglicht Kunden eine branchenführende physische und umgebungsbedingte Sicherheit in einem Equinix International Business Exchange (IBX ) Datacenter, um den Schutz der Kundendaten zu gewährleisten. Die proaktiven Ransomware-Erkennungsfunktionen von NetApp können potenzielle Cybersecurity-Bedrohungen identifizieren und bei Verdacht auf eine Bedrohung automatisch ein zusätzliches, unveränderliches Backup der Daten durchführen.

NetApp Storage bietet branchenführende Verschlüsselungs-, Ransomware- und Sicherheitsfunktionen und ermöglicht Kunden eine branchenführende physische und umgebungsbedingte Sicherheit in einem Equinix International Business Exchange (IBX ) Datacenter, um den Schutz der Kundendaten zu gewährleisten. Die proaktiven Ransomware-Erkennungsfunktionen von NetApp können potenzielle Cybersecurity-Bedrohungen identifizieren und bei Verdacht auf eine Bedrohung automatisch ein zusätzliches, unveränderliches Backup der Daten durchführen. Globale Reichweite: Dank der umfassenden globalen Präsenz von Equinix können Anwender die Vorteile von NetApp Storage auf Equinix Metal in Equinix IBX Rechenzentren auf der ganzen Welt nutzen. Ab Juni 2023 verfügt Equinix weltweit über insgesamt 250 IBX Rechenzentren in 71 Großstädten mit 26 Equinix Metal Standorten.

Dank der umfassenden globalen Präsenz von Equinix können Anwender die Vorteile von NetApp Storage auf Equinix Metal in Equinix IBX Rechenzentren auf der ganzen Welt nutzen. Ab Juni 2023 verfügt Equinix weltweit über insgesamt 250 IBX Rechenzentren in 71 Großstädten mit 26 Equinix Metal Standorten. Vereinfachtes Management: Die einheitliche Steuerungsplattform von NetApp für Storage- und Datenservices bietet Kunden umfassende Kontrolle und Transparenz über ihre Daten, und zwar unabhängig davon, wo sie sich befinden. Die automatisierte Bereitstellungsplattform von Equinix Metal vereinfacht die Bereitstellung und das Management weiter.

"Die zunehmende Cloud-Nutzung, die Beschleunigung der künstlichen Intelligenz und der Wunsch, Echtzeit-Einsichten aus Daten zu gewinnen, setzen die Kunden unter erheblichen Druck, ihr Datenmanagement zu optimieren, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen", erklärte Brian Stein, Senior Vice President, Edge Infrastructure Services bei Equinix. "Das Erreichen unseres Ziels einer integrierten Full-Stack-Lösung ist ein weiterer Meilenstein, der Unternehmenskunden einen Zugang zu allen Clouds mit sehr niedrigen Latenzzeiten bietet, ohne dass sie die Kontrolle über ihre Daten verlieren. Diese Cloud-Anbindung trägt dazu bei, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen Anwendungen bereitstellen, ihre eigenen Lösungen entwickeln und neue Ertragsquellen erschließen, während sie gleichzeitig ihre Betriebsabläufe vereinfachen und Kostensenkungen erzielen."

NetApp Storage auf Equinix Metal ist eine strategische Erweiterung der Cloud-Strategie von NetApp, die ein echtes hybrides Multi-Cloud-Erlebnis bietet. NetApp kann nun den gesamten Stack in Equinix IBX Datacentern bereitstellen, die mit Equinix Metal ausgestattet sind. Die Lösung bietet eine optimierte Verbindung zu den meisten großen öffentlichen Clouds durch lokale Hochgeschwindigkeitsverbindungen über On-Ramps. Mit der global aufgestellten und speziellen Bare-Metal-Ausrüstung von Equinix haben Anwender vollen Zugriff auf NetApp Cloud Services wie Cloud Volumes ONTAP.

