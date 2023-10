Die Bawag Group erreichte in den ersten drei Quartal?en einen Nettogewinn in Höhe von 506,0 Mio. Euro, das ist ein Plus von 34 Prozent zur Vorjahresperiode. Das Ergebnis vor Risikokosten liegt nach drei Quartalen bei 777,7 Mio. Euro (+22 Prozent), das Ergebnis vor Steuern bei 674,1 Mio. Euro (+34 Prozent). Der Return on tangible common equity (RoTCE) wird Ende September mit 24,9 Prozent ausgewiesen (+6,4 Punkte). Die operativen Kernerträge stiegen in den ersten drei Quartalen um 16 Prozent auf 1.143,4 Mio. Euro. CEO Anas Abuzaakouk: "Wir haben im 3. Quartal wiederum ein Rekordergebnis erzielt, mit einem Nettogewinn in Höhe von 186 Mio. Euro und einem RoTCE von 28 Prozent. Aufgrund der anhaltend starken operativen Entwicklung, sind wir auf einem guten Weg sowohl ein ...

