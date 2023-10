DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE schließt Partnerschaft mit IT-Dienstleister Materna im Bereich IT-Finanzmanagement

Idstein (pta/19.10.2023/09:00) - * Materna wird Reseller, Support- und Implementierungspartner für Serviceware Financial * Gemeinsame Vermarktung der jeweiligen Leistungen und Produkte * Hohe Synergieeffekte bei Vertrieb und Marketingaktivitäten erwartet

Idstein, 19. Oktober 2023 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat im Bereich IT-Finanzmanagement (ITFM) eine Partnerschaft mit der Materna Information & Communications SE ("Materna") geschlossen, einem international tätigen IT-Dienstleister mit Unternehmenssitz in Dortmund. Im Zuge der Partnerschaft wird Materna Reseller für das Softwaremodul Serviceware Financial, der Softwarelösung für das Financial Management von IT- und Shared-Services aus der ESM-Plattform von Serviceware. Zudem übernimmt Materna Implementierungs-, Support- und Schulungsservices. Serviceware erwartet durch die Partnerschaft zusätzliches Wachstum in Vertrieb und Marketing.

Serviceware und Materna planen für die Zukunft eine enge Verzahnung ihres Leistungsangebots im IT-Finanzmanagement und über dieses Feld hinaus. Die Partnerschaft verbindet die Expertise von Materna in der Beratung und Implementierung im Bereich ESM mit der Finanzmanagementlösung von Serviceware. Materna verfügt über einen starken Kundenstamm mit zahlreichen Konzernen und Großunternehmen, der Serviceware neue Kundenpotenziale bietet.

Effektives ITFM ist heute ein entscheidender Faktor für den langfristigen Erfolg von Unternehmen. Viele Unternehmen handhaben ihre IT-Budgets weiterhin mit Excel und anderen Spreadsheets. Entsprechend hoch ist der Zeitaufwand und die Fehleranfälligkeit. Mit Serviceware Financial verfügen Unternehmen über eine zukunftsorientierte Lösung mit umfassenden Analysetools, Reporting-Möglichkeiten und automatisierten Workflows, die sich fortlaufend weiterentwickelt, auf individuelle Bedürfnisse anpassen lässt und verlässliche und fehlerfreie Ergebnisse sowie vollständige Transparenz über IT-Kosten liefert. Insbesondere durch die Serviceware-eigene "Digital Value Model"-Methode können signifikante Einsparungen erzielt werden.

Nadine Pfleger, Group Director Business Transformation von Serviceware: "Wir bauen durch die strategische Partnerschaft mit Materna unsere gute Position im Bereich IT-Kostenmanagement weiter aus und stärken so unsere Position auf dem weltweiten ESM-Markt. Unsere Zusammenarbeit umfasst im ersten Schritt Serviceware Financial. Darauf aufbauend wollen wir gemeinsam mit Materna neue Softwarelösungen entwickeln und auf den Markt bringen. So prüfen wir aktuell etwa Einsatzmöglichkeiten unserer Softwarelösungen im Zusammenspiel mit dem Sustainability-Beratungsansatz von Materna."

Ulrich Pöhler, Director Business Development - ESM bei Materna: "Serviceware Financial bietet hervorragende Ergänzungen zu unserem Produkt- und Beratungsangebot. Das Modul bietet Unternehmen ein einzigartiges Werkzeug, mit dem sie den Überblick über ihre Finanzen haben und für volle Kostentransparenz sorgen können. Gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten wie heute ist dies wichtiger denn je. Zusammen mit Serviceware Financial schaffen wir einen erheblichen Mehrwert für Unternehmen und werden unser Leistungsspektrum mit dieser Partnerschaft im Sinne unserer Kunden stärken."

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Über Materna

Die Materna-Gruppe realisiert nachhaltige IT- und Digitalisierungsprojekte für Kunden aus Konzernen, Mittelstand und Behörden. Materna erwirtschaftet mit weltweit mehr als 4.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 554 Millionen Euro (2022). Know-how und Kompetenzen sind entlang von neun Fokusfeldern gebündelt. In den Fokusfeldern Verwaltung Digital, Enterprise Service Management und Passenger Journey besitzt Materna bereits seit vielen Jahren eine marktführende Position. Mit den Fokusfeldern SAP-Transformation, Journey2CloudT und Cyber Security bietet Materna Lösungen für die aktuell drängendsten Herausforderungen in nahezu allen Branchen. In den Fokusfeldern Digital Experience, Nachhaltigkeit & Widerstandsfähigkeit sowie Data Economy bietet Materna Lösungen, mit denen sich Kunden langfristig nachhaltig und mehrwertgenerierend aufstellen können.

