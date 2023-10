Beim Pharmakonzern Roche haben die nachlassenden Corona-Umsätze und Biosimilars auch in den ersten neun Monaten Spuren in der Bilanz hinterlassen.Basel - Beim Pharmakonzern Roche haben die nachlassenden Corona-Umsätze und Biosimilars auch in den ersten neun Monaten Spuren in der Bilanz hinterlassen. Der Konzernumsatz fiel erneut tiefer als im Vorjahr aus. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt Roche. Immerhin lässt der negative Corona-Effekt langsam nach und ab dem zweiten Quartal 2024 dürfte er dann keinen Einfluss mehr haben.

