ABB - Schweizer Konzern,d er möglicherweise in Deutschland nicht mit der nötigen aufmerksamkeit verfolgt wird. Platow Brief nimmt sich die nötige Zeit und sieht in der ABB (CH0012221716)- Aktie eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Hier die aktuelle Einschätzung zum zu unrecht abgestraften Schweizer Blue Chip: ABB - Übertrieben abgestraft Der Schweizer Industriekonzern ABB hat am Mittwoch (18.10.) ordentliche Zahlen vermeldet und ist dank seiner Elektrifizierungs- und Automatisierungstechnologien für die Zukunft gut gerüstet. Dennoch verlor die Aktie (30,21 CHF; CH0012221716) nach den Zahlen ...

