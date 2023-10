Wenn Sie in jeder Börsenlage Geld verdienen möchten, kommen Sie an Short-Trades nicht vorbei. Die Börsenwelt dreht sich immer schneller. Wer nicht bereit ist, sich den Märkten anzupassen, wird möglicherweise am Ende zu den Verlierern zählen. Am 12. Oktober hatten wir im Express-Service einen Short-Trade beschrieben und getitelt: "Alstom: Bullen verlieren an Kraft!" Den Treffer konnten wir bereits am 16. Oktober melden und den Artikel in diesem Zusammenhang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...