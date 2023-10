Heute im gabb: Um 11:00 liegt der ATX TR mit -0.14 Prozent im Minus bei 6701 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 1.58% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +3.91% auf 111.6 Euro, dahinter Porr mit +1.71% auf 11.29 Euro und Rosenbauer mit +1.61% auf 28.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14740 ( -0.24%, Ultimo 2022: 13923, 5.87% ytd). - PIR-News: News zu Kontron, CA Immo, Delistings, Research zu Verbund, Rosenbauer, EuroTeleSites - Nachlese: Bank collapse going back to Gold & Co., Leopold Quell boxt, Lukas Kothbauer läuft- Kurze zu voestalpine- Unser Robot sagt: Addiko Bank, CA Immo, Verbund und weitere Aktien auffällig; Norbert Haslacher führt den 3. Tag im CEO-Ranking- Venionaire wird zur AG, aber nicht wegen Börsengang- Börsegeschichte 23.10.: ...

