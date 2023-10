Silberstreif am Horizont der zuletzt kriselnden Halbleiterbranche: Der Branchenveteran Intel steht vor dem Comeback.Santa Clara - Silberstreif am Horizont der zuletzt kriselnden Halbleiterbranche: Nach zuletzt negativen Nachrichten von einigen Chipherstellern und Ausrüstern liefert ausgerechnet der in den vergangenen Jahren im Schatten vieler anderer Unternehmen stehende Branchenveteran Intel eine positive Überraschung - damit nimmt das Comeback des 1968 gegründeten Unternehmens immer konkretere Formen an.

Den vollständigen Artikel lesen ...