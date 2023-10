Der EuroStoxx50 trat am späten Vormittag nahezu auf der Stelle mit 4048,45 Punkten.Paris / London - Trotz positiv aufgenommener Geschäftszahlen der US-Techkonzerne Amazon und Intel sind die europäischen Börsen am Freitag nicht in die Gänge gekommen. Durchwachsene Quartalsberichte hiesiger Unternehmen, die teilweise deutliche Kursverluste provozierten, hielten den Gesamtmarkt im Zaum. Der EuroStoxx50 trat am späten Vormittag nahezu auf der Stelle mit 4048,45 Punkten.

