Die RBI will auf einer a.o Hauptversammlung am 21. November eine Dividenden-Ausschüttung in Höhe von 0,8 Euro je Aktien beschließen lassen. Man habe die Entwicklung der Kapitalquoten, die regulatorischen Vorgaben und strategischen Überlegungen geprüft und sei zu einer positiven Beurteilung hinsichtlich Ausschüttung gekommen, wie es in den Unterlagen zur a.o. Hauptversammlung heißt. Insgesamt sollen 263,15 Mio. Euro ausgeschüttet werden, der Rest des Bilanzgewinnes (insgesamt 387,5 Mio. Euro) soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Auszahlung soll am 28. November 2023 erfolgen. Weiterer Tagesordnungspunkt ist die Wahl von Manfred Wilhelmer in den Aufsichtsrat. Er soll anstatt des zurückgetretenen Peter Gauper in das Gremium kommen ....

Den vollständigen Artikel lesen ...