Tecnotree, ein Weltmarktführer im Bereich digitaler Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, gab heute seine Finanzergebnisse für das zum 30. September 2023 endende Quartal bekannt.

Die Highlights der Finanzergebnisse des dritten Quartals:

Der Nettoumsatz im dritten Quartal belief sich auf 21,4 Millionen EUR, was einem Wachstum von 7,4 gegenüber dem Vorjahr entspricht

Das Betriebsergebnis stieg um 23,0 auf 6,2 Millionen EUR im Vergleich zu 5,0 Millionen EUR im Vorjahr

Das Nettoergebnis verringerte sich um 3,3 auf 3,2 Millionen EUR

Der Cashflow nach Investitionen betrug -7,9 Millionen EUR

Der Gewinn pro Aktie betrug 0,01 EUR

Tecnotree verbuchte im Berichtsquartal neue Aufträge im Wert von 31 Millionen EUR und der Auftragsbestand belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 78,0 Millionen EUR

Mit Blick auf die Ergebnisse des dritten Quartals 2023 sagte Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation: "Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung in diesem Quartal, da wir trotz schwieriger Marktbedingungen eine kontinuierliche Wachstumsdynamik beibehalten konnten. Dieses Wachstum wurde durch die Auslieferung unseres Digital Stack für BSS in Afrika und im Nahen Osten sowie durch die Auslieferung von Tecnotree Sensa AI/ML im Bereich Gesundheitswesen und Fintech in den Vereinigten Staaten von Amerika unterstützt. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Kunden hochwertige Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und dabei sicherzustellen, dass wir alle Chancen nutzen, die der Markt für AIML-gestützte digitale Transformationen und die Nutzung des B-B-X-Ökosystems bietet."

Weitere bedeutende Meilensteine:

Tecnotree führte MTN D-Stack im Rahmen des Transformationsprogramms MTN Metamorphose powered by Tecnotree ein. Das Projekt, das von Tecnotrees digitaler Suite unterstützt wird, stellt einen großen Schritt auf dem Weg zur Verbesserung der Angebote von MTN dar und ermöglicht es, von weitreichenden automatisierten Lösungen zu profitieren.

Tecnotree unterzeichnete einen 5-Jahres-Vertrag im Wert von mehreren Millionen Euro mit der Telenor Group über die Bereitstellung des Tecnotree Voice Mail Systems (VMS) für Norwegen, Dänemark und Schweden in der skandinavischen Region.

Tecnotree hat einen Vertrag im Wert von mehreren Millionen Euro mit Telikom PnG unterzeichnet. Im Zuge dieses Abkommens wird Tecnotree Telikom über seine BSS-Edge-Plattform mit Produkten wie der Integration von Mobilfunk- und Festnetzgeschäft unterstützen.

Tecnotree hat einen Vertrag im Wert von mehreren Millionen Euro mit einem aufstrebenden Anbieter von Telekommunikationsdiensten aus der Region Afrika unterzeichnet. Im Zuge dieser Zusammenarbeit wird Tecnotree ein fortschrittliches digitales Business Support Systems (BSS) in Verbindung mit Fintech und Value-Added Services (VAS) bereitstellen. Das neue Logo ist ein weiteres erfolgreiches Beispiel für die verstärkte Aktivität des Unternehmens in der Region Afrika.

In diesem Quartal hat Briclinks Africa Plc "BTEL" Tecnotree BSS, Moments B2B2X Marketplace und die Diwa Fintech-Plattform zur Optimierung des Go-to-Market und der Monetarisierungsmöglichkeiten ausgewählt.

Außerdem hat Tecnotree in Q3 einen Sensa KI/Ml- und Digital BSS Transformationsvertrag mit einem Tier-1 CSP in der MENA-Region abgeschlossen.

Tecnotree wurde mit der Auszeichnung Diamond Badge for TM Forum Open API Conformance geehrt und festigt damit seine Führungsposition mit insgesamt 59 zertifizierten Open APIs, darunter 9 real existierende offene APIs. Die Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Tecnotree, ein offenes digitales Ökosystem für Kunden zu schaffen und die gestiegenen Erwartungen der globalen Kommunikationsbranche zu erfüllen.

Tecnotree wurde von der Analystengesellschaft Markets and Markets 2023 auf Platz 4 der weltweiten Top-Unternehmen für KI und autonome Agenten gewählt.

Außerdem wurde Tecnotree von Precision Reports und Digital Journal, einem renommierten kanadischen Analystenunternehmen für CSPs, als einer der Top-2-Anbieter weltweit für Revenue Monetisation Market Share im Jahr 2023 gelistet.

Tecnotree wurde vom TM Forum als Finalist bei den renommierten TMF Excellence Awards für das Kundenerlebnis, das MTN Uganda bereitgestellt wurde, ausgezeichnet.

Tecnotree wurde mit zwei renommierten Auszeichnungen geehrt, und zwar mit der Auszeichnung "Best Innovation in Information Technology" und dem "Best Workplace Diversity Award". Mit den Auszeichnungen wurden die Leistungen von Tecnotree in den Bereichen Innovation und Implementierung neuartiger Technologien sowie das Engagement bei der Förderung außergewöhnlicher digitaler Talente durch Vielfalt am Arbeitsplatz gewürdigt.

Zudem investiert Tecnotree weiterhin in neue Initiativen wie die KI/ML-Plattform Tecnotree Sensa Fabric, Tecnotree Moments, Tecnotree DiWa (Digital Wallet) und SaaS und nahm in diesem Quartal erfolgreich an zahlreichen globalen Technologieveranstaltungen teil.

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein 5G-fähiger Player im Bereich digitaler Business Support Systeme (BSS) mit KI/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Mit 59 offenen APIs führt Tecnotree die Tabelle der TM Forum Open API Conformance an, was ein Ergebnis unseres Strebens nach Exzellenz und der konsequenten Bereitstellung differenzierter Erfahrungen und Dienste für CSPs und DSPs ist. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und schafft Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Außerdem bietet Tecnotree seinen Abonnenten über die Tecnotree Moments-Plattform Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digitalmarktplätze an, um digital vernetzte Communities in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V). Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.tecnotree.com

