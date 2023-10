Tecnotree freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen ein rechtlich bindendes Interesse eines Aktionärskonsortiums in Höhe von 20.000.000 EUR erhalten hat. Als Teil des Konsortiums können wir die Royal Front Investments Group begrüßen, einen bereits bestehenden und bewährten Partner des Unternehmens in der EMEA-Region.

Markku Wilenius bestätigte seine Absicht, seine unbezahlten Bezugsrechte für seine 200 Schuldverschreibungen an das Konsortium zu übertragen, um die geplanten Transaktionen zu ermöglichen.

Die Parteien werden nun in den nächsten 15 Tagen gemeinsam an der Schließung endgültiger Vereinbarungen arbeiten.

Sina Fattahi, Board Member der Royal Front Investments Group, sagte: "Wir hatten in den letzten Jahren bereits das Vergnügen, mit Tecnotree zusammenzuarbeiten, und sind von der beständigen Leistungsfähigkeit des Unternehmens beeindruckt. Unser Engagement für Tecnotree ist Ausdruck unseres Vertrauens in das Potenzial des Unternehmens und seine Rolle in der sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft. Dies ist eine großartige Gelegenheit, und wir sehen einer engen Zusammenarbeit mit unseren Partnern zur Beschleunigung des Wachstums und des Erfolgs von Tecnotree gespannt entgegen."

Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation, sagte: "Ich freue mich sehr über diese bedeutsame Entwicklung, denn dadurch wandelt sich unsere Zusammenarbeit mit der Royal Front Investments Group von einer Kundenbeziehung zu einer strategischen Partnerschaft. Diese Investition ist eine Bestätigung für den Wert und das Potenzial, die dieser Partner in den digitalen Fähigkeiten, den Wachstumsaussichten und der Strategie von Tecnotree sieht. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um diese Transaktion zum Erfolg zu führen, die unsere strategischen Initiativen und unsere Bemühungen um die technologische Entwicklung nur noch weiter verbessern und beschleunigen dürfte."

Neil Macleod, Chairman der Tecnotree Corporation, sagte: "Dies gibt Fitzroy Investment die Möglichkeit, seine Investitionen in Tecnotree zu erhöhen, und wir sind dem langfristigen Wachstum und Erfolg des Unternehmens verpflichtet. Darüber hinaus freuen wir uns, Royal Front Investments als bedeutenden Aktionär in der Tecnotree-Familie begrüßen zu dürfen, und ich bedanke mich auch bei Luminous Sun Holdings für deren kontinuierliche Unterstützung des Unternehmens."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Player für das 5G-fähige, digitale Business Support System (BSS) mit KI/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Das Unternehmen verfügt über vertieftes Fachwissen aus über 40 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet und gehört zu den wenigen Anbietern, die bisher vom TM Forum mit dem Platinum Badge für offene API-Standards zertifiziert wurden. Der agile und quelloffene Digital BSS Stack von Tecnotree umfasst die gesamte Bandbreite der Geschäftsprozesse (Order-to-Cash) und Abonnement-Management-Services für Telekommunikationsdienstleister und andere Anbieter von digitalen Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet über seine Tecnotree Moments-Plattform außerdem Fintech-Lösungen und einen digitalen B2B2X-Multi-Experience-Marktplatz an, die digital vernetzte Communities in verschiedenen vertikalen Segmenten unterstützen. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki notiert (TEM1V). Weitere Informationen finden Sie unter www.tecnotree.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231027742146/de/

Contacts:

Indiresh Vivekananda, CFO, Tel. +971 56 410 8357