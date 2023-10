Der Kolbenkompressoren-Hersteller hat im ersten Halbjahr 2023/24 (per Ende September) vom hohen Auftragsbestand gezehrt und den Umsatz sowie den Gewinn gesteigert.Winterthur - Der Kolbenkompressoren-Hersteller Burckhardt Compression hat im ersten Halbjahr 2023/24 (per Ende September) vom hohen Auftragsbestand gezehrt und den Umsatz sowie den Gewinn gesteigert. Neue Aufträge trafen nicht mehr so viele ein, aber mehr als von Experten erwartet. Die Nachfrage nach den Maschinen und Dienstleistungen von Burckhardt Compression war in den letzten zwei Jahren enorm.

