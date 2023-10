Europas Börsen haben sich am Dienstag weiter erholt. Ob aus den Stabilisierungsansätzen eine stärkere Erholung wird, ist unterdessen noch offen.Paris / London - Europas Börsen haben sich am Dienstag weiter erholt. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,94 Prozent auf 4066,05 Punkte. Ähnlich sah es beim französischen Cac 40 aus, der um 0,99 Prozent auf 6892,64 Punkte anzog. Der britische FTSE 100 stieg um 0,51 Prozent auf 7364,97 Zähler. Ob aus den Stabilisierungsansätzen eine stärkere Erholung wird, ist unterdessen noch offen.

