FCR Immobilien hat in der SchlossGalerie in Rastatt einen neuen Mietvertrag über 1.300 Quadratmeter abgeschlossen. Der neue Mieter ist ein Anbieter von Coworking-Spaces. Er will dort bis zu 120 neue Arbeitsplätze schaffen. Über die Laufzeit des Mietvertrags werden keine Angaben gemacht, FCR Immobilien spricht von Mieteinnahmen von mindestens 3 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...