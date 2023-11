CFT agiert als Intermediär und Marktplatz für Finanzinstitute und professionelle Händler an den Kapitalmärkten.Lausanne - Der Finanzbroker Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im dritten Quartal 2023 weniger Umsatz verbucht. In der Zeit von Juli bis September sank der Umsatz gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 3,2 Prozent auf 225,0 Millionen Franken, wie das Westschweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen resultierte aber ein Wachstum von 3,8 Prozent.

