Der DAX ist gestern erfolgreich in den November gestartet. Er legte um 0,76 Prozent zu. Damit schloss er bei 14.923 Punkten. Im Oktober verlor der deutsche Leitindex insgesamt 3,8 Prozent. Es war der dritte Verlustmonat in Folge. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser ...