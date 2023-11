Die neue 7,25%-Anleihe 2023/28 (DE000 A352AX 7) der FCR Immobilien kann ab heute über gezeichnet werden - Volumen bis zu 60 Mio. EUR. Das Angebot richte sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Die neue Anleihe hat einen festen Zinssatz von 7,25% p.a. und wie gewohnt eine Laufzeit von 5 Jahren bis zum 26. November 2028. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, erstmalig am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...