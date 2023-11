Von Januar bis September stiegen die Verkäufe laut Mitteilung vom Donnerstagabend um 10,8 Prozent auf 289,6 Millionen Euro an.Reinach - Der Verpackungsspezialist Aluflexpack hat in den ersten neun Monaten 2023 mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. An den erst kürzlich gesenkten Zielen für das Gesamtjahr hält das Unternehmen fest. Von Januar bis September stiegen die Verkäufe laut Mitteilung vom Donnerstagabend um 10,8 Prozent auf 289,6 Millionen Euro an. Organisch, ohne Berücksichtigung des Zukaufs der türkischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...