München (ots) -Kein Abend für die deutschen Teams und deutschen Weltmeister in der EuroLeague. ALBA Berlin verliert mit 71:79 in Valencia, kassiert die 5. Niederlage - Platz 17. "Wir haben unser Bestes gegeben und werden etwas Positives mitnehmen", lautet das simple Fazit von ALBA-Trainer Israel Gonzalez. Dabei hielt ALBA die Partie lange offen, scheiterte dann wie Weltmeister Johannes Thiemann (8 Punkte) an der mäßigen Wurfausbeute oder in den Schlussminuten an individuellen Fehlern. Der FC Bayern kassiert die 4. Pleite in der EuroLeague, diesmal bei Roter Stern Belgrad mit 68:74, trotz Pausenführung. Dabei hatte Belgrad selbst eine kleine Krise, verlor zuvor 4 Spiele in Folge. "Wir müssen lernen, wie wir diese Spiele managen. Wir müssen klüger spielen. Wir haben es in den Schlüsselmomenten nicht geschafft, da zu sein. Wir haben hart für den Sieg gearbeitet, aber es hat nicht geklappt", kritisierte Bayern-Trainer Pablo Laso eine de facto überflüssige Niederlage - die nächste. Die Weltmeister Johannes Voigtmann (0 Punkte, 10 Minuten Spielzeit und Maodo Lo (2 Punkte, 23.30 Minuten) hatten auch kein Glück: 66:72 mit Mailand gegen den FC Monaco und ihrem Superstar Mike James (21 Punkte). Absoluter Hingucker: Die Ouvertüre bei Kaunas - wie die Zalgiris-Fans den Countdown aufs Spiel begehen, der Zalgiris-Wahnsinn im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=STUxZm9tSlh0WWVUOHIxbHJTMUxMM2Z5aExPRjRVSllSYXliVFozY2sxVT0=Nachfolgend die Stimmen und Clips Donnerstag in der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Freitag mit u.a. Barcelona gegen Athen - live ab 20.15 Uhr. Nächste Woche Mittwoch und Donnerstag sind dann wieder die deutschen Teams im Einsatz. Ulm spielt gegen Napoca und Hamburg gegen Besiktas im EuroCup am Mittwoch - live ab 17.50 Uhr. Am Donnerstag geht es in der EuroLeague zur Sache. Dann spielen die Bayern gegen Maccabi Tel Aviv - live ab 19.50 Uhr bei MagentaSport. Außerdem am 9. November: die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in Tschechien und am 12. November gegen Italien zur EM-Qualifikation.Valencia Basket - ALBA Berlin 79:71Berlin spielt lange gut, leistet sich dann einige Patzer und verliert gegen ein hart verteidigendes Valencia. Die Spanier springen damit auf den 3. Platz der Tabelle. ALBA bleibt 17. Mit nur einem Sieg und 5 Niederlagen.Israel Gonzalez, Trainer Berlin: "Gratulation an Valencia.Sie haben in den letzten 5 Minuten sehr gut gespielt. Wir haben unser Bestes gegeben und werden etwas Positives mitnehmen."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aWdwUG9KSldtRW9HZFVzVXJxamtyWXhrOWd5S2lzR0RUbjFGaGdzcTZwYz0=Alex Mumbru, Trainer Valencia: "Wir haben am Ende gut in der Defensive gespielt. Davor waren wir nicht auf dem Level, auf dem wir sein wollten. Der Sieg war sehr wichtig."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VXhldHVTRnNmdDZWVmlmMzNQODZrMGJaNVV5TFNsNlh4enR2SWFGcVVyND0=Die letzte Minute des Spiels - da war ALBA schon geschlagen: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Rlhwb1hYRnk5RDdPcU1kS0Rrbk1UWVdBdG9rczNCVnk0bW0wK014d0ZDaz0="Es braucht noch ein bisschen, um zu realisieren, was man geleistet hat." Weltmeister Johannes Thiemann ist der wichtigste Berliner Faktor. Bis zum Spiel in Valencia mit 13 Punkten im Schnitt, 8 Rebounds - Johannes Thiemann gehört zu den besten Spielern der EuroLeague. MagentaSport-Experte Per Günther hat eine klare Meinung: "Für mich ist er der beste Spieler von ALBA Berlin." Ein Blick auf den Center: https://cloud.thinxpool.de/s/m79KnJariLZAoPWRoter Stern Belgrad - FC Bayern München 74:68Die Bayern führen lange und es sieht nach dem nächsten Sieg aus, doch im 4. Viertel gelingt den Münchnern fast gar nichts mehr. Neun Punkte sind dann zu wenig. Belgrad macht da 21 Punkte und zieht an den Bayern vorbei.Pablo Laso, Trainer Bayern: "Wir müssen lernen, wie wir diese Spiele managen. Wir brauchen Erfahrung. Wir müssen klüger spielen. Wir haben es in den Schlüsselmomenten nicht geschafft, da zu sein. Wir haben hart für den Sieg gearbeitet, aber es hat nicht geklappt."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Ykt2T3diTU1zUVhxV0diTkpXVW4xZWQzNlozZHczYlU0R3hkS3l6S0dCdz0=Ioannis Sfairopoulos, Trainer Belgrad: "Ich bin sehr zufrieden und glücklich über den Sieg. Die Jungs haben ihr Bestes gegeben. Sie haben sich das verdient. Besonders in der 2. Halbzeit haben sie ihr Herz auf dem Court gelassen. Sie haben Charakter gezeigt."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aktTNmM1WHowekhlNHNXdkxDQXdrWHQ5blIxN1o2ZDFZZWhBdFhtamgzST0=Ex-Ulmer Yago Dos Santos, Belgrad: "Den Sieg haben wir dringend gebraucht. Wir sind alle glücklich und können daraus unser Selbstvertrauen ziehen. Für die Fans war das auch sehr wichtig. Die Atmosphäre war verrückt."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Wlc4MWxUMlFYTEVPNU54TlZrUkdQaklMUWVDSm81eTNSTG0wb21JVGpZTT0=Die letzte und spannende Minute im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Yk1HV29uZll5a0hRZkZWYmVkS0F0ZU4yWmNLNFJXbnFjMThYTDV3V2pvUT0=Die Highlights des Spiels: https://www.youtube.com/watch?v=F3Q_eKZhIOo&ab_channel=MAGENTASPORTZalgiris Kaunas - LDLC ASVEL Villeurbanne 88:91Villeurbanne feiert den 1. Sieg in der EuroLeague. Der neue Trainer, der auch die italienische Basketball-Nationalmannschaft trainiert und dort schon durch Verrücktheiten auffiel, Gianmarco Pozzecco, freut sich nach dem Spiel sehr: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RDhTUCtmdy9HcWx0L2lEN3EvdGhhYlZYTEpQUVF0OWEyallnUklmQnRhVT0=So kann man die Zuschauer und die Spieler heiß auf ein Spiel machen. Der Zalgiris-Wahnsinn im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=STUxZm9tSlh0WWVUOHIxbHJTMUxMM2Z5aExPRjRVSllSYXliVFozY2sxVT0=Basketball live bei MagentaSportFreitag, 03.11.2023EuroLeagueAb 20.15 Uhr: FC Barcelona - Panathinaikos Athen, Baskonia Vitoria-Gasteiz - Partizan Belgrad, Virtus Bologna - Anadolu IstanbulMittwoch, 08.11.2023EuroCupAb 17.50 Uhr: Wolves Vilnius - Prometey Slobozhanske, Türk Telekom Ankara - Dreamland Gran Canaria, U-BT Cluj-Napoca - ratiopharm ulm, Besiktas JK - Veolia Towers HamburgAb 19.20 Uhr: Joventut Badalona - London LionsAb 19.50 Uhr: Slask Wroclaw - Dolomiti Energia TrentoAb 20.20 Uhr: Paris Basketball - Hapoel Tel-AvivDonnerstag, 09.11.2023EuroLeagueAb 18.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Baskonia Vitoria-GasteizAb 18.15 Uhr: Anadolu Istanbul - Zalgiris KaunasAb 18.30 Uhr: Die Konferenz mit allen 5 SpielenAb 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - FC Bayern MünchenAb 20.15 Uhr: EA7 Mailand - Valencia Basket, Partizan Belgrad - Fenerbahce IstanbulAb 20.30 Uhr: Real Madrid - Virtus BolognaPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5640376