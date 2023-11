EQS-News: Cheplapharm AG / Schlagwort(e): Expansion

CHEPLAPHARM eröffnet Präsenz in Tokio



06.11.2023 / 10:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Greifswald / Tokio 6. November 2023



Die CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH mit Sitz in Greifswald/Deutschland hat eine Präsenz in der japanischen Hauptstadt Tokio eröffnet und die pharmazeutische Lizenz für Japan erhalten. Damit schafft CHEPLAPHARM die Voraussetzung, Zulassungsinhaber in Japan zu sein. Geschäftsführer der gegründeten CHEPLAPHARM KK ist Kentaro Ichimori, der zuletzt in führender Position für Sandoz in Japan tätig war.



Mit der Eröffnung des japanischen Standortes treibt CHEPLAPHARM die Entwicklung von einem deutschen mittelständischen Unternehmen hin zu einer global agierenden Unternehmensgruppe voran und setzt seine Internationalisierungsstrategie konsequent weiter fort. Die Präsenz in Japan und CHEPLAPHARM als Marke vor Ort zu etablieren, ist wichtig, um das Vertrauen zu den lokalen Geschäftspartnern, Ärzten und Patienten weiter auszubauen.

"Gute und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen sind für die Arbeit auf dem japanischen Markt unerlässlich. Mit der Eröffnung unseres Standortes in Tokio und dem Erhalt der pharmazeutischen Lizenz für Japan können wir noch besser auf die Marktgegebenheiten reagieren. Mit seinen mehr als 15 Jahren Erfahrung auf dem japanischen Pharmamarkt ist Kentaro Ichimori die perfekte Besetzung für die Leitung der japanischen Niederlassung", sagt Edeltraud Lafer, CEO der CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH.

Die Eröffnung eines Büros in Tokio und die Präsenz auf dem japanischen Markt dienen dazu, CHEPLAPHARM als Marke in Japan zu etablieren und bekannter zu machen und so weiteres Wachstumspotenzial zu heben. Darüber hinaus gilt der japanische Pharmamarkt als einer der am strengsten regulierten der Welt und die Komplexität für Zulassungen durch die "Pharmaceuticals and Medical Devices Agency" und dem "Ministry of Health, Labour and Welfare" ist entsprechend hoch.

In diesem Zusammenhang unterstreicht Kentaro Ichimori, Geschäftsführer von CHEPLAPHARM KK: "CHEPLAPHARM ist bereits seit einigen Jahren auf dem japanischen Markt aktiv, bislang immer über Partner. Mit dem eigenen Standort, einem engagierten Team und der eigenen Lizenz werden wir noch effektiver - im Zusammenspiel mit unseren Partnern, aber auch eigenständig. Unser Ziel ist es, nicht nur Zulassungsinhaber der Produkte vor Ort zu sein und deren Vermarktung zu verantworten. Vielmehr wollen wir CHEPLAPHARM KK als ein Unternehmen etablieren, das den hohen japanischen Ethik- und Qualitätsansprüchen gerecht wird und Ärzte und Patienten gleichwohl unterstützt", sagt Kentaro Ichimori, Geschäftsführer von CHEPLAPHARM KK.

Kentaro Ichimori verfügt über 15 Jahre Führungserfahrung auf dem japanischen Pharmamarkt. Vor seinem Einstieg bei CHEPLAPHARM leitete Kentaro Ichimori die Onkologie Bio Business Unit bei Sandoz Japan und war von 2016 bis 2021 für die Geschäftsentwicklung bei Aspen Japan verantwortlich. Davor war er von 2008 an in verschiedenen Führungspositionen bei Boston Scientific Japan, Abbott Japan und Baxter Japan (alle Tokio) sowie bei Teva Seiyaku in Nagoya tätig. Der Japan-Kanadier studierte Luft- und Raumfahrttechnik an der Ryerson University (heute Toronto Metropolitan University) in Toronto/Kanada. Später absolvierte Kentaro Ichimori einen Master in Business Administration an der Temple University in Tokio/Japan, das er 2013 mit Auszeichnung auf der Dekanatsliste abschloss.

Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com .

Pressestelle:

CHEPLAPHARM | Ziegelhof 24 | 17489 Greifswald | presse(at)cheplapharm.de

06.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com