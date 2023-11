Original-Research: UniDevice AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu UniDevice AG



Unternehmen: UniDevice AG

ISIN: DE000A11QLU3



Anlass der Studie: Managementinterview

Empfehlung: Managementinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Schaffer, Cosmin Filker



Die UniDevice AG hat vor Kurzem die 9-Monatszahlen präsentiert. Dabei hat die Gesellschaft insbesondere aufgrund der zurückhaltenden Konsumnachfrage eine rückläufige Geschäftsentwicklung hinnehmen müssen. Demgegenüber steht aber eine positive Tendenz im Monat Oktober, in dem gegenüber dem Vorjahresmonat das Umsatzniveau um 15 % gesteigert wurde und damit eine Rückkehr zum Umsatzwachstum erfolgt ist. GBC-Analyst Marcel Schaffer hat mit dem UniDevice-Vorstand Dr. Christian Pahl gesprochen:

Marcel Schaffer: Die bisherige Geschäftsentwicklung liefert einen starken Hinweis darauf, dass dieses Jahr umsatz- und ergebnisseitig unter dem Vorjahreswert liegt. Was sind die Hauptgründe für diese Entwicklung?

Dr. Christian Pahl: Die hohe Inflation führte für viele Konsumenten zu realen Kaufkraftverlusten. Dies ist ein wichtiger Grund für Kaufzurückhaltung und Preissensibilität auch bei teuren Konsumgütern wie iPhones, Airpods und der Apple Watch, unseren wichtigsten Handelsprodukten.

Marcel Schaffer: Die Inflation in der Eurozone hat sich im Oktober deutlich abgeschwächt. Die Umsätze lagen im Oktober 2023 bereits über dem Vorjahreswert. Lassen sich daher bereits jetzt schon positive Tendenzen zur weiteren Q4-Entwicklung ableiten?



Dr. Christian Pahl: Ja, das sehen wir so. Die Inflation ist merklich zurückgegangen und immer mehr Berufsgruppen erzielen tarifliche Lohnerhöhungen, die nicht immer aber häufig geeignet sind, die reale Kaufkraft merklich zu erhöhen. Es ist ermutigend, dass das Geschäft im Monat Oktober rund 15% über dem Vorjahreswert lag. Wir sind zuversichtlich für das Geschäft im Monat November, mit Black Friday und Cyber Monday, und im Dezember mit dem Weihnachtsgeschäft.



Marcel Schaffer: Der Produktfokus der UniDevice liegt primär auf hochpreisigen Apple-Produkten. Gibt es technologische Weiterentwicklungen, die für die UniDevice-Entwicklung vielversprechend sind?

Dr. Christian Pahl: Apple wird im ersten Quartal 2024 die Neuentwicklung Apple Vision Pro auf den Markt bringen. Dieses Mixed-Reality-Headset von Apple, welches sowohl als Virtual-Reality-Headset als auch Augmented-Reality-Headset genutzt werden kann, soll zunächst nur in den USA verkauft werden.





Hier liegt eine Marktchance für UniDevice, da wir darauf spezialisiert sind, weltweit unterschiedliche Verfügbarkeiten zu nutzen. Unsere europäischen B2B-Kunden werden begeistert sein. Ich bin sehr zuversichtlich für den Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2024.



Marcel Schaffer: Die letzten Jahre haben Sie den Aktionären stetig Dividenden ausgezahlt und demzufolge am Unternehmenserfolg beteiligt. Ist die Fortsetzung der bisherigen Dividendenpolitik weiterhin intakt?

Dr. Christian Pahl: Wenn es um die Entscheidung über die Dividendenhöhe geht, ist zum einen der Jahresgewinn wichtig, und dieser wird unter dem Vorjahreswert liegen. Zum anderen ist der Bilanzgewinn der UniDevice AG zu berücksichtigen, der nicht ausgeschüttete Gewinnvorträge aus Vorjahren enthält. Schwankungen im Jahresgewinn können durch Gewinnvorträge ausgeglichen werden, um eine Dividendenkontinuität zu gewährleisten. Ich halte es für vertretbar, in 2024 erneut 12 Cent Dividende zu beschließen, da die UniDevice AG auskömmlich über Bilanzgewinn verfügt. Auf der Hauptversammlung im Juli 2024 werden die Aktionäre ihre Entscheidung treffen.



Marcel Schaffer: Herr Dr. Pahl, ich danke Ihnen für das Gespräch.







Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28017.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 06.11.2023 (09:45 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 06.11.2023 (11:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°