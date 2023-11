EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

ALBIS Leasing AG setzt im dritten Quartal 2023 gute Geschäftsentwicklung fort



06.11.2023

Geschäftsentwicklung der ALBIS Leasing AG nach ersten neun Monaten 2023 im Rahmen der Prognose

Neugeschäftsvolumen im dritten Quartal 2023 mit € 27,1 Mio. leicht über Vorjahreszeitraum (Q3 2022: € 26,5 Mio.)

Zufriedenstellende Risikolage im Portfolio, Umfeldindikatoren zunehmend angespannt

Hamburg, 6. November 2023. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940), ein führender Leasingpartner für den deutschen Mittelstand, hat ihre gute Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres fortgesetzt. Dies drückt sich insbesondere durch ein moderates Neugeschäftswachstum gegenüber dem Vorjahresquartal sowie die stabile Risikolage aus. Damit hat sich die ALBIS in den ersten neun Monaten 2023 weiterhin im Rahmen der Prognose entwickelt.



Das Neugeschäftsvolumen ist von € 26,5 Mio. im dritten Quartal 2022 auf € 27,1 Mio. im gleichen Zeitraum 2023 angestiegen. Grund für die gute Neugeschäftsentwicklung waren das Handels- und Herstellersegment, das trotz herausforderndem Umfeld auf dem Niveau des Vorjahresquartals abgeschlossen hat, sowie das Geschäft mit den EDEKA Kaufleuten, das entgegen den ursprünglichen Erwartungen im dritten Quartal 2023 deutlich stärker als geplant abgerechnet werden konnte. In Summe verbuchte die ALBIS in den ersten neun Monaten 2023 ein Neugeschäftsvolumen von € 70,3 Mio. (Vorjahr: € 79,5 Mio.). Aufgrund des veränderten Portfoliomixes (Anstieg im Segment EDEKA Kaufleute im dritten Quartal) hat sich die durchschnittliche Marge für die ersten neun Monate 2023 auf 14 % leicht reduziert, sie liegt damit allerdings immer noch deutlich über der durchschnittlichen Marge des Vorjahreszeitraums (12,5 %). Auf Basis der Zahlen für das dritte Quartal 2023 bestätigt die ALBIS die zuletzt ausgegebene Neugeschäftsprognose für 2023 von € 80 bis 90 Mio. und erwartet, diese am oberen Ende zu erreichen.



Trotz der zunehmend angespannten gesamtwirtschaftlichen Situation ist die Risikolage weiterhin zufriedenstellend und entwickelt sich im Plan.



Im Hinblick auf das Konzernergebnis geht die ALBIS weiterhin davon aus, die zuletzt veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 von € 2,8 bis 4,0 Mio. nach IFRS und € 3,3 bis 4,5 Mio. € nach HGB zu erreichen. Damit hält die Gesellschaft an ihrer Planung fest, für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von sieben bis neun Cent je Aktie auszuschütten.





