Der Spezialchemiekonzern erwartet 2023 nun ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 500 bis 550 Mio. €, nachdem man das Ziel bereits im Sommer auf 600 bis 650 Mio. € reduziert hatte. Man will sich nun verstärkt der Reduzierung der Nettoverschuldung widmen. Deshalb müssen auch die Aktionäre bluten: Nachdem die Dividende für das vergangene Jahr noch stabil bei 1,05 € gelegen hatte, sollen für 2023 lediglich 10 Cent je Aktie ausgeschüttet werden. LANXESS leidet unter einer anhaltend schwachen Nachfrage und hat zudem Probleme an einem Produktionsstandort. Die Aktie verlor gestern 5,7 %. Nun muss sich zeigen, ob sich die angedeutete Bodenbildung bei 20 € tatsächlich behaupten kann. Bis dahin bitte die Füße stillhalten!



