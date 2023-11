Die Aktien der Merck KGaA knüpfen am Donnerstag nach einem soliden Quartalsbericht an ihre jüngste Erholung an. Bis zum Mittag gewinnen die Papiere knapp fünf Prozent auf 155,35 Euro. Damit ist Merck vor BASF und Sartorius, der bisherige Top-Gewinner des Tages im DAX. Das Unternehmen präzisierte zudem die Prognose.Während anhaltend schwache Geschäfte in der Laborsparte und mit Halbleitermaterialien sowie negative Währungseffekte belasteten, konnte der Darmstädter Merck-Konzern hingegen im Pharmageschäfts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...